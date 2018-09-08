В Казани наказали трех участников митинга против пенсионной реформы

В Казани наказали трех участников несогласованной акции против повышения пенсионного возраста, об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского суда.

Всего в суд поступило 9 материалов по пикетчикам, в отношении троих дела рассмотрены, их оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Остальные дела в данный момент еще не рассмотрены.

Напомним, несогласованные акции протеста против повышения пенсионного возраста накануне проходили во многих городах России. По данным активистов, в некоторых из них задержаны организаторы несогласованных митингов, сотрудники штабов. Больше всего задержанных в Омске, Томске и Хабаровске.

В Казани в акции приняли участие около 500 человек.