В Казани осудили парня, который разгромил популярную кофейню Coffee Bean

В Казани осудили 27-летнего Рафаэля Муртазина, который в начале года разбил входную дверь популярной кофейни Coffee Bean на проспекте Ямашева, после чего устроил погром внутри самого помещения. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Инцидент случился в новогодние каникулы, 6 января, около 5 часов утра пьяный подозреваемый по хулиганским мотивам разбил стекло входной двери и проник в помещение кафе, где сломал дорогостоящие кофемашины, побил посуду и испортил другое имущество. По оценкам потерпевшего сумма причиненного материального ущерба составила свыше 900 тысяч рублей. Было возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества".

- Муртазин свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Исковые требования потерпевшего о возмещении ущерба суд оставил на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, - отметили в прокуратуре РТ.