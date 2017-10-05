В Казани разгромили популярную кофейню Coffee Bean: возбуждено уголовное дело

В Казани в начале года неизвестный разбил входную дверь популярной кофейни Coffee Bean на проспекте Ямашева, после чего устроил погром внутри самого помещения. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, подробности сообщили в УВД города, сегодня, 6 февраля, был задержан подозреваемый.

Инцидент случился в минувшие новогодние каникулы, 6 января, около 5 часов утра.

- Неизвестный, разбив стекло входной двери, проник в помещение кафе и сломал дорогостоящие кофемашины, побил посуду и испортил другое имущество. По оценкам потерпевшего сумма причиненного материального ущерба составила 853 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УВД города.

Подозреваемый был задержан, по его словам, при разгроме кофейни он был пьян и не контролировал свои действия. Умысла портить имущество в данном заведении у него не было.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.