«Лето» кончилось? Синоптики предупредили о грозе в Татарстане

В Татарстане сегодня ночью и завтра днем ожидается гроза, об этом со ссылкой на Гидрометцентр РТ сообщили ГУ МЧС России по РТ.

В республике ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Татарстана в этом году ожидает аномально теплый сентябрь. Температура воздуха в сентябре будет на 4 градуса выше нормы и составит около 18-20 градусов.