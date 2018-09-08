СМИ: У дочери депутата Госдумы от РТ могут конфисковать особняк за 2,8 млрд в Англии?

Это может произойти, если она не докажет в суде легальность происхождения имущества и активов, находящихся в Великобритании

У "супер-богатых россиян", живущих в Лондоне, будут конфисковывать особняки и арестовать счета, если окажется, что они сомнительного происхождения. Об этом сообщает The Daily Mail.

Под пристальное внимание полиции попадут олигархи, которых подозревают в коррупции. Местные власти будут требовать от них в суде отстаивать легальность происхождения их имущества и активов, находящихся в Великобритании. Если выяснится, что у активов сомнительное происхождение, то может встать вопрос о конфискации имущества.

По словам источника британских журналистов в правоохранительных органах, уже совсем скоро Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) намерено выписать специальные ордера в адрес "более чем 100 подозрительно богатых" иностранцев. Большинство из них – выходцы из России.

Среди тех, кто может оказаться под прицелом полиции – Игорь Шувалов, Роман Абрамович, Андрей Якунин, а также Эльсина Хайрова – 31-летняя дочь депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова, которая купила особняк в 35−40 км от центра Лондона за £22 млн, то есть стоимостью примерно в 2,8 млрд рублей. Журналисты сообщают, что несколько месяцев назад она также купила себе квартиру в Лондоне за £10 млн.