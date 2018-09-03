Дочь депутата Госдумы от Татарстана купила особняк за 2,8 млрд рублей в Англии

Сам политик заявил, что не имеет к сделкам никакого отношения

31-летняя дочь депутата Госдумы России от Татарстана Рината Хайрова Эльсина купила особняк в 35−40 км от центра Лондона за £22 млн, то есть стоимостью примерно в 2,8 млрд рублей. Об этом сообщают британские издания Daily Mail и The Times, передает "Бизнес Online".

В доме, расположенном в Уэнтворте, на юге графства Суррей, имеются 10 спален, 15 ванных комнат и два лифта (по другим данным - 6 спален и 7 ванных), собственный кинотеатр, бассейн и винный погреб. Есть в доме также бильярдная, спа и массажный кабинет. В подземном гараже особняка может свободно разместиться 6 машин. Особняк окружен собственным садом площадью 3 акра (1,2 гектара).

По данным СМИ, Эльсина Хайрова с мужем и детьми уже переехала в новый дом. Сама она является гражданкой Великобритании.

Сам Ринат Хайров заявил, что не имеет к сделкам никакого отношения.

- Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж — бизнесмен, есть двое детей. После школы она вышла замуж и затем закончила университет в Лондоне (Вестминстерский университет — прим. ред.). Они сейчас там живут своей жизнью. Что касается намеков в статье на мои доходы, то все мои доходы задекларированы. Я и когда в налоговой работал, свои доходы декларировал, и когда шел на выборы в Госдуму, и когда стал депутатом. Мои доходы тысячу раз проверяли — и никаких претензий не было. Я настолько публичный и настолько прозрачный, что никаких вопросов ко мне быть не может. А если эту тему поднимают в СМИ, значит, это кому-то надо, - заявил Хайров.

Отметим, в этом году Ринат Хайров с доходом в 7,7 млн рублей попал в список самых богатых депутатов от Татарстана.