Татарстанцев ждет аномально теплый сентябрь

Жителей Татарстана в этом году ожидает аномально теплый сентябрь. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, температура воздуха в сентябре будет на 4 градуса выше нормы и составит около 18-20 градусов.

- Сейчас мы находимся под влиянием антициклона и похолоданию просто неоткуда прийти, - сказал Переведенцев. - Жаркая погода сейчас на всей территории европейской части России.

Эксперт также отметил, что 2018 год претендует на звание самого теплого за 160-летнюю историю мировых наблюдений.

Отметим, сегодня в Казани будет без осадков и воздух прогреется до +25 градусов.