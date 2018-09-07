В Сети появилось новое видео с едущей в машине по Казани львицей

Это далеко не первый случай, когда львицу замечают на дорогах

В Казань вновь сняли на видео львицу, которая едет в салоне Range Rover по городу, запись появилась накануне в соцсетях.

Это далеко не первый случай, когда львицу замечают на дорогах.

Ранее ProKazan.ru встретился с хозяином Марго Наиром Чнаваяном и расспросил о жизни кошки. Он рассказал, что купить львенка можно от 150 тысяч рублей, на питание уходит примерно 600 рублей в день. В будущем он собирается отдать ее в новый казанский зоопарк или в Крымский заповедник.