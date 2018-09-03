В казанском ЖК «Салават Купере» дольщики свернули палаточный городок

В доме, где они должны жить, наконец-то начались работы

В жилом комплексе "Салават Купере" дольщики 11-го квартала свернули палаточный лагерь под стенами стройки, об этом они сообщили в соцсетях.

Дом 11/1 должен был сдаться еще в 2015 году, но его сдача переносилась 5 раз.

Несколько недель назад на объекте сменили застройщика: незаконченные объекты ПСО "Казань" в жилом комплексе передали другому подрядчику. Новый застройщик обещает сдать дома уже к концу ноября этого года.

- С сегодняшнего дня "Строитель +" зашел на объект, чтобы достраивать дом 11-1. Это #Долгострои #ПСОКазань, у которого срок сдачи должен был быть в 2015 году. Документы подписаны. Будущие жильцы сворачивают #Палаточный Лагерь с уверенностью , что дом в скором времени достроят и они получат долгожданные ключи, - сообщили накануне активисты.

Напомним, в январе готовность дома составляла 84%, в августе дом готов на 85%, то есть за 8 месяцев работы сдвинулись лишь на 1%.