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В казанском ЖК «Салават Купере» дольщики свернули палаточный городок

В казанском ЖК "Салават Купере" дольщики свернули палаточный городок
16+
Фото: salavat_kupere_kzn
В доме, где они должны жить, наконец-то начались работы

В жилом комплексе "Салават Купере" дольщики 11-го квартала свернули палаточный лагерь под стенами стройки, об этом они сообщили в соцсетях.

Дом 11/1 должен был сдаться еще в 2015 году, но его сдача переносилась 5 раз.

Несколько недель назад на объекте сменили застройщика: незаконченные объекты ПСО "Казань" в жилом комплексе передали другому подрядчику. Новый застройщик обещает сдать дома уже к концу ноября этого года.

- С сегодняшнего дня "Строитель +" зашел на объект, чтобы достраивать дом 11-1. Это #Долгострои #ПСОКазань, у которого срок сдачи должен был быть в 2015 году. Документы подписаны. Будущие жильцы сворачивают #Палаточный Лагерь с уверенностью , что дом в скором времени достроят и они получат долгожданные ключи, - сообщили накануне активисты.

Напомним, в январе готовность дома составляла 84%, в августе дом готов на 85%, то есть за 8 месяцев работы сдвинулись лишь на 1%.

С сегодняшнего дня "Строитель +" зашел на объект, чтобы достраивать дом 11-1. Это #Долгострои #ПСОКазань , у которого срок сдачи должен был быть в 2015 году. Документы подписаны. Будущие жильцы сворачивают #Палаточный Лагерь с уверенностью , что дом в скором времени достроят и они получат долгожданные ключи.#СалаватКупере #ПрезидентскийРайон #СоциальнаяИпотека #СоциальноеЖилье #ХотимДомойвСалаватКупере #Казань #Татарстан @kremlin_putin @kremlin_news @rusminnikhanov @kzn_official @kirmos_info @minstroyrf @msagkhrt @roscosmosofficial

Публикация от ЖК Салават купере (@salavat_kupere_kzn)

N. Vildanov, 04.09.2018, 09:51
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин04 сентября 2018, 09:48
холодно на улице спать стало
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