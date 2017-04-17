У казанского пляжа «Локомотив» построят «условно-бесшумную» вертолетную площадку

Общая стоимость земельных участков, где будет построена площадка, оценивается в 70 млн рублей

На пляже "Локомотив" собираются построить "условно-бесшумную" вертолетную площадку и лодочную станцию, об этом стало известно накануне в ходе публичных слушаний в исполкоме города. Об этом сообщает "Татар Информ".

- Участок сформирован, но так как он условно-разрешенный, то только после публичных слушаний можно продолжить процедуру, чтобы установить его отметку в кадастровом паспорте. В настоящее время, по правилам землепользования и застройки для рекреационной зоны, лодочная станция и вертолетная площадка являются условно-бесшумными объектами, - заявила в начале обсуждения начальник отдела землепользования и застройки Казани Олеся Данилова.

В ходе слушаний выступил сотрудник МЧС, который, впрочем, говорил не от лица ведомства.

- Там есть одна проблема, линии электропередач, силовые кабели проходят верхом, зависают над дорогой, катера, которые везут к пляжу на прицепе, задевают силовые кабели, свисающие сверху. Конечно, для подлета вертолетов они не представляют угрозы, поскольку дальше линии железной дороги им запрещено заходить на территорию города, - заявил представитель МЧС.

Все пожелания были внесены в протокол.

Напомним, общая площадь земельных участков, где будут построены площадка и лодочная станция, составит 10 тыс кв. м., а их стоимость оценивается в 70 млн рублей.