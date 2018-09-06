Сегодня в Казани заселят два дома в ЖК «Салават Купере»

Сегодня в Казани в жилом комплексе "Салават Купере" будут сданы дома № 11 и № 13 по улице Наиля Юсупова, сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан.

Вторая очередь "Салават Купере" (7-й и 8-й кварталы) состоит из 10 домов на 2924 квартиры. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.

Напомним, ранее в этом жилом комплексе дольщики 11-го квартала свернули палаточный лагерь под стенами стройки. Дом 11/1 должен был сдаться еще в 2015 году, но его сдача переносилась 5 раз.

Несколько недель назад на объекте сменили застройщика: незаконченные объекты ПСО "Казань" в жилом комплексе передали другому подрядчику. Новый застройщик обещает сдать дома уже к концу ноября этого года.