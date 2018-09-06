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Сегодня в Казани заселят два дома в ЖК «Салават Купере»

Сегодня в Казани заселят два дома в ЖК "Салават Купере"
16+
Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани в жилом комплексе "Салават Купере" будут сданы дома № 11 и № 13 по улице Наиля Юсупова, сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан.

Вторая очередь "Салават Купере" (7-й и 8-й кварталы) состоит из 10 домов на 2924 квартиры. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.

Напомним, ранее в этом жилом комплексе дольщики 11-го квартала свернули палаточный лагерь под стенами стройки. Дом 11/1 должен был сдаться еще в 2015 году, но его сдача переносилась 5 раз.

Несколько недель назад на объекте сменили застройщика: незаконченные объекты ПСО "Казань" в жилом комплексе передали другому подрядчику. Новый застройщик обещает сдать дома уже к концу ноября этого года.

N. Vildanov, 07.09.2018, 09:15
Тэги: Строительство
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Комментарии

Ага07 сентября 2018, 09:29
Щебурген, наверняка, будет присутствовать при сдаче дома.
1
0
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Казанец07 сентября 2018, 09:32
Интересно, будет как всегда сломанная сантехника, выбитые окна, криво застеленный линолеум, кривые натяжные потолки, нерабочая электрика? Или сделают СРАЗУ нормально?
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Горожанин07 сентября 2018, 09:39
Власти сработали на отлично , мы завтра уже заселяемся, жили на Халева в однушке .
0
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Горожанин07 сентября 2018, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, будет как всегда сломанная сантехника, выбитые окна, криво застеленный линолеум, кривые натяжные потолки, нерабочая электрика? Или сделают СРАЗУ нормально?
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там ничего из перечислено не будет. чистая коробка. чистая отделка :)
0
2
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Герцок07 сентября 2018, 10:00
Ура Ура,
наступила осенняя пора
пакую вещи я
и еду в салавата купара
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