В казанском Кремле прокомментировали слова главы Минобра РТ о стоящих на коленях родителях

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала сегодня информацию о том, что министр образования Татарстана Рафис Бурганов призвал ставить родителей на колени, чтобы они выбирали для детей изучение татарского языка в школах. По ее словам, идет атака фейковых СМИ, заявила она на брифинге журналистам.

- Изначально неправильно увязанные слова, растиражированные в СМИ, вводят общество в заблуждение. Велика вероятность того, что это намеренная фейковая информационная атака. Сначала мы наблюдаем вброс в ряде Telegram-каналов, а затем эту тему подхватывают некоторые фейковые СМИ, традиционно связанные между собой при отработке фейковых материалов, - заявила Лилия Галимова.

По ее словам, ряду редакций предложили деньги за отработку темы, и некоторые издания согласились их взять.

Она подчеркнула, что в Татарстане полностью поддерживают новый федеральный закон о добровольности изучения родного языка в школах.

Напомним, в конце августа на педсовете в Набережных Челнах Рафис Бурганов раскритиковал родителей, которые не хотят выбирать татарский язык в качестве родного для изучения в школах республики, заявив, что "классный руководитель может на колени поставить любого родителя". После этого в Общественной палате России пообещали проверить его слова. Сам Бурганов заявил, что его неправильно поняли, по его словам, в его высказывании заключалось огромное уважение к учителям, имелся в виду их непререкаемый авторитет.