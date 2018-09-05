«Поставить на колени родителей». Общественная палата проверит заявление главы Минобра РТ

Рафис Бурганов раскритиковал родителей, которые не хотят выбирать татарский язык в качестве родного для изучения в школах республики

В Общественной палате России пообещали проверить слова министра образования Татарстана Рафиса Бурганова, который призвал ставить "на колени родителей", чтобы те выбирали для детей татарский язык. Об этом сообщает газета "Взгляд".

В конце августа на педсовете в Набережных Челнах Рафис Бурганов раскритиковал родителей, которые не хотят выбирать татарский язык в качестве родного для изучения в школах республики. Он выразил мнение, что "классный руководитель может на колени поставить любого родителя".

Глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин заявил, что это тот случай, когда "эмоции оказались выше разума, перехлестнули через пределы допустимого". По его мнению, Бурганов нарушил принцип свободы выбора, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин.

- Должна быть свобода. Можно убеждать родителей выбирать национальный язык. Но выступать с соображениями психологического прессинга и давления на родителей – это грубое нарушение принципа свободы выбора, за который выступил президент, - заметил Дискин.

В словах министра может быть превышение должностных полномочий, в Общественной палате могут обратиться в прокуратуру с целью проверки.

Сам министр на форуме по межкультурного диалогу в Казани прокомментировал свои же слова.

- Возможно, интерпретировал неправильно тот, кто потом начал нагнетать эту ситуацию. В моих словах заключалось огромное уважение к учителям, имелся в виду их непререкаемый авторитет. Эта фраза является фразеологическим оборотом... Наверное, кто-то хочет сыграть на этом, дестабилизировать ситуацию. У меня совершенно другие цели и задачи, совершенно другой смысл в этих словах, - цитирует "Бизнес Online" слова министра.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому русский язык будут изучать все, как государственный язык, а родной язык будет выбираться по заявлению родителей школьников.