Forbes: семья Шаймиевых вновь попала в пятерку богатейших семей России

Состояние семьи оценили в в $2,48 млрд

Семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева вновь попала в список самых богатых кланов России, ее состояние оценили в в $2,48 млрд. В рейтинге 10 самых богатых семей они находятся на 4 месте, сообщает Forbes.

По данным издания, Радик и Айрат Шаймиевы — "самые богатые люди Татарстана", им принадлежит по 19,5% акций ТАИФ (туда входят "ТАИФ-НК", "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез"). За год их совокупное состояние выросло почти на $300 млн.

Дочь Радика Камиля до мая 2014 года была миноритарным акционером ТАИФ, входила в совет директоров. В 2015 году она вышла замуж, покинув семейный бизнес.

Сын Айрата Шаймиева Тимур, возглавляющий небольшую нефтяную компанию "МНКТ", "наоборот, укрепил позиции в клане".

Лидерами рейтинга стали семья Михаила Гуцериева ($5,97 млрд), семья Ротенбергов ($4,85 млрд) и семья Гапонцевых ($3,14 млрд).



На сайте издания отмечается, что оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества.