Forbes: состояние семьи Минтимера Шаймиева составляет $2,2 млрд

В прошлом году состояние семьи Шаймиевых было меньше почти на $500 млн

Издание Forbes в своем исследовании «Богатейшие семейные кланы России — 2017» оценило состояние семьи первого президента РТ Минтимера Шаймиева в $2,2 млрд, в соответствующем рейтинге она заняла четвертое место.

Такое высокое место в рейтинге обеспечили Айрат и Радик Шаймиевы, совладельцы группы ТАИФ. Совокупное состояние их семей Forbes оценил в $2,215 млрд. Из них по $1,1 млрд приходится на каждого брата, а $15 млн – на сына Айрата Шаймиева Тимура, который последние годы руководит небольшой нефтяной компанией ООО "МНКТ".

Лидером рейтинга стала семья стала семья Гуцериевых с состоянием $ 9,91 млрд. На втором месте Борис и Аркадий Ротенберги и их сыновья ($4,2 млрд), на третьем – братья Алексея и Дмитрий Ананьев ($2,7 млрд).

- Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на два миллиарда долларов — до 27 миллиардов долларов, — отмечается в статье издания.

Напомним, в прошлом году в аналогичном рейтинге за 2016 год состояние семьи Шаймиевых было меньше почти на $500 млн.