«Я никогда не говорил, что хочу изнасиловать ее мать»: в Казани омоновца отправили в СИЗО

Сам подозреваемый полностью опроверг свою вину в убийстве 22-летней подруги

В Советском районном суде сегодня приняли решение отправить в СИЗО 27-летнего сотрудника ОМОН Марата Сахапова, который подозревается в том, что выбросил свою 22-летнюю подругу из окна 6 этажа. Об этом сообщает корреспондент портала ProKazan.ru.

Родственники подозреваемого перед заседанием с прессой общаться наотрез отказались. Некая девушка из числа родных сначала пыталась запретить съемку, а затем обвиняла журналистов в осквернении памяти погибшей "лживыми статьями". Тем не менее представляться она отказалась и давать интервью не стала.

Подозреваемый приехал в здание суда с медицинской маской на лице. Увидев его с закрытым лицом, мать погибшей девушки бросилась к нему.

- Что ты маску-то нацепил, проклятый? Будь ты проклят, будь ты проклят! - кричала убитая горем мать.

Впрочем, в зале суда подозреваемый все-таки снял маску.

Судья зачитывала показания, приобщенные следователем. Судя по показаниям, Сахапов ранее уже избивал свою бывшую жену. Она писала на него заявление в полицию, но забрала, объяснив что наказания ему не хочет и просто планировала "напугать". Показания подруги погибшей говорят о том, что Сахапов регулярно избивал погибшую из ревности, связывал полотенцем. Девушка рассказывала подруге в сообщениях в соцсети, присылала фотографии, но писать заявление отказывалась, сначала от любви, а затем, если верить показаниям подруги, из страха за свою жизнь и за жизнь своей семьи. Одна из подруг написала, что Сахапов угрожал девушке поехать в дом её родителей, убить отца и изнасиловать мать.

Такие подробности кошмарной личной жизни дочери вызвали у матери всплеск эмоций, она с трудом держала себя в руках. Подсудимый же был невозмутим, прокомментировав только нецензурно «п***ж» (ложь).

Кроме того, Сахапов рассказывал погибшей о переселении душ, был уверен, что уже жил раньше. Несмотря на все, девушка испытывала к нему огромную привязанность и любовь.

Подозреваемый свою вину не признал.

- Я понимаю, все эти подружки меня ненавидят. Многое из этого (из показаний - прим. ред.) правда, но есть и то, чего не было. Я никогда не говорил, я что хочу её мать изнасиловать или отца убить. Частично виноват, что трогал её (после падения - прим. ред). Мне сверху (сосед - прим. ред.) говорили не трогать, не помню, переворачивал ли её, я хотел помочь. Но я никого не убивал и не собираюсь скрываться. Я знаю, что мои слова ничего не значат, но я прошу прощения. Я не убивал её, сам шокирован.

Тем не менее суд решил оставить подозреваемого по стражей на срок 2 месяца, до 1 ноября.

Убийство после ссоры из-за ревности случилось ночью 1 сентября, по предварительным данным следствия, подозреваемый выкинул девушку с одного из верхних этажей, она скончалась на месте. Но по словам самого подозреваемого, девушка в тот вечер была у него в гостях, они поссорились, и она сама выпала из окна.

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