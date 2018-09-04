Под Казанью на поле, где будут строить «мегапечь», установили молитвенный столб с иконой

Также активисты прочитали молитву, чтобы строительство мусоросжигательного завода никогда не состоялось

В Зеленодольском районе Татарстана на поле, где собираются построить мусоросжигательный завод, активисты против его строительства установили молитвенный столб и прочитали массовую молитву. Об этом сегодня ProKazan.ru сообщили сами активисты.

- Вчера в честь праздника грузинской Божьей матери посередине букв "НЕТ МСЗ" осиновцы прочитали молитву и соорудили часовенку, чтобы строительство никогда не состоялось, - сообщили активисты.

Ранее на этом участке появилась надпись "Нет МСЗ". Надпись была сделана двадцатиметровыми буквами. Жители, выступающие против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, надеялись привлечь внимание к проблеме народного протеста президента РТ Рустама Минниханова.

Напомним, 23 июля в Осиново депутаты местного поселения приняли изменения в генплан района — завод все-таки будет построен. Именно здесь, вблизи "Салават купере", вопреки сотням бунтующих жителей, которых перестали пускать на обсуждения с тех пор, как прежние слушания были сорваны.