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В Казани суд вернул экс-владельцу обувной фабрики «Спартак» особняк в Боровом Матюшино‍

В Казани суд вернул экс-владельцу обувной фабрики «Спартак» особняк в Боровом Матюшино‍
16+
Фото: "Бизнес Online"
В апреле 2016 года Гарипов продал эту недвижимость

В Казани Арбитражный суд Татарстана вернул владельцу казанской обувной фабрики "Спартак" Райхату Гарипову особняк площадью 740 кв. м. в Боровом Матюшино на улице Прибрежная, 10 с земельным участком. Об этом сообщает "Коммерсант".

В апреле 2016 года Гарипов продал эту недвижимость Ленару Шарипову, прежнему директору ООО "Спартак-финанс", которое сейчас владеет фабрикой, но суд признал сделку недействительной и вернул особняк Райхату Гарипову.

На расторжении сделки настаивали кредиторы Гарипова, который был признан банкротом 6 апреля текущего года. Вероятно, в дальнейшем этот особянк будет выставлен на торги, а деньги выданы кредиторам.

Напомним, ранее сообщалось, что на руководство казанской обувной фабрики "Спартак" могут возбудить дело из-за преднамеренного банкротства предприятия, соответствующие материалы переданы в УВД города. Признаки преднамеренного банкротства компании обнаружили в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а нанесенный ущерб составил более 2,1 млрд рублей.Отмечается, что ряд сделок был совершен "в ущерб конкурсной массе должника и во вред кредиторам".

N. Vildanov, 05.09.2018, 15:35
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин05 сентября 2018, 15:40
Эх неудаща...
1
5
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Jules Winnfield05 сентября 2018, 15:43
740 квадратов. 3,14 дец же? Подарите многодетной семье. Им нужнее.
2
5
Согласны с автором?
Картман05 сентября 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
740 квадратов. 3,14 дец же? Подарите многодетной семье. Им нужнее.
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Да там целый детский дом разместится, комнат 30 же, не меньше >:>
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 сентября 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
740 квадратов. 3,14 дец же? Подарите многодетной семье. Им нужнее.
Развернуть
Джулс, ми тут http://live.ng72.ru/live/view/476 ))
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 сентября 2018, 15:51
Отжали, теперь осталось вЫкупить по дешману. Скорее всего уйдет человечку системы.
0
3
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