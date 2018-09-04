В Казани суд вернул экс-владельцу обувной фабрики «Спартак» особняк в Боровом Матюшино‍

В апреле 2016 года Гарипов продал эту недвижимость

В Казани Арбитражный суд Татарстана вернул владельцу казанской обувной фабрики "Спартак" Райхату Гарипову особняк площадью 740 кв. м. в Боровом Матюшино на улице Прибрежная, 10 с земельным участком. Об этом сообщает "Коммерсант".

В апреле 2016 года Гарипов продал эту недвижимость Ленару Шарипову, прежнему директору ООО "Спартак-финанс", которое сейчас владеет фабрикой, но суд признал сделку недействительной и вернул особняк Райхату Гарипову.

На расторжении сделки настаивали кредиторы Гарипова, который был признан банкротом 6 апреля текущего года. Вероятно, в дальнейшем этот особянк будет выставлен на торги, а деньги выданы кредиторам.

Напомним, ранее сообщалось, что на руководство казанской обувной фабрики "Спартак" могут возбудить дело из-за преднамеренного банкротства предприятия, соответствующие материалы переданы в УВД города. Признаки преднамеренного банкротства компании обнаружили в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а нанесенный ущерб составил более 2,1 млрд рублей.Отмечается, что ряд сделок был совершен "в ущерб конкурсной массе должника и во вред кредиторам".