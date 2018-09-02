Руководство казанской фабрики «Спартак» заподозрили в преднамеренном банкротстве‍

На руководство казанской обувной фабрики «Спартак» могут возбудить дело из-за преднамеренного банкротства предприятия, соответствующие материалы переданы в УВД города. Об этом сообщает "РБК-Татарстан" со ссылкой на конкурсного управляющего "Спартака" Эдуарда Киреева.

признаки преднамеренного банкротства компании обнаружили в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а нанесенный ущерб составил более 2,1 млрд рублей.Отмечается, что ряд сделок был совершен "в ущерб конкурсной массе должника и во вред кредиторам".

К примеру, руководство фабрики в конце 2016 года продало исключительное право на товарные знаки "Bon Ton", «Polliar», "Бон Тон" и "Спартак" аффилированной компании "Шуз Концепт" по явно заниженной стоимости - на общую сумму 80 тыс. рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в течение месяца. По закону минимальное наказание для руководителя, намеренно доведшего предприятие до банкротства - штраф от 200 до 500 тыс. рублей, максимальное - лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего владельца и гендиректора обувной фабрики "Спартак" Райхата Гарипова.