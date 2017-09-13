Мобильные прививочные бригады будут работать до 15 октября

С 15 сентября в казанском метро начнут делать прививки от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.

Мобильные прививочные бригады будут работать у станций метро «Козья слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная», «Проспект Победы». Еще один пункт будет работать на территории агропромышленного парка в Казани.

- Сделать прививку от гриппа казанцы могут ежедневно с 10 до 17 часов, на территории «Агропромышленный парк «Казань» - ежедневно с 8 до 15 часов, кроме понедельника. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования, - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, противопоказанием к вакцинации является наличие аллергических реакций на куриный белок, сильные поствакцинальные реакции или осложнения на предыдущее введение вакцины. Также существуют временные противопоказания - это острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, а также, если с момента последнего перенесенного заболевания не прошло две недели.

Сообщается, что мобильные прививочные бригады будут работать до 15 октября.