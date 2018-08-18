Дольщики «Салават Купере» развернули палаточный лагерь у стен стройки

За три дня протестной акции никто из представителей власти к митингующим так и не вышел

В жилом комплексе «Салават Купере» дольщики 11-го квартала снова разбили палаточный лагерь под стенами стройки. Люди, уставшие ждать свои квартиры, заселились прямо на улице.

Дом 11/1 ЖК «Салават Купере» должен был сдаться еще в 2015 году. Его сдача переносилась уже 5 раз, и все это время люди ждут.

- На бумаге говорят, что строят, но на самом деле все стоит, - говорит Альбина Шайхутдинова. - В январе готовность дома составляла 84%. В августе дом готов на 85%. То есть за 8 месяцев работы сдвинулись лишь на 1%!

Две недели назад Минстрой РТ сменил застройщика: незаконченные объекты ПСО «Казань» в жилом комплексе передали другому подрядчику. Новый застройщик обещает сдать дома уже к концу ноября этого года. Но есть нюанс: ПСО «Казань» уже получил деньги за строительство данных домов. И если деньги ему выплачены, то как будет субсидироваться другой застройщик?

- ПСО тянет, а ведь им заплатили полностью. Эти деньги он должен передать новому застройщику, потому что объем работы еще очень большой. Они еле-еле два дома сдали, а третий стоит. Только у себя в инстаграме пишут, что вот такой-то объем работы выполнен. Мы этого не видим! Каждый день приезжаем, никакого движения здесь нет!

- У них на фотографиях строители в чистой одежде! На какой стройке рабочие ходят чистыми? - добавляет еще один дольщик Юрий.

Пока же дом на 425 квартир просто стоит. Забор закрыт, а внутри тишина. Ни одного рабочего на объекте нет. Поэтому 30 семей разбили палаточный лагерь рядом с недостроенным домом, так же, как и коллеги по несчастью в прошлом году.

Должен ли застройщик ПСО «Казань» вернуть субсидии, выделенные ему государством на строительство дома, мы спросили у Госжилфонда. На момент публикации материала ответа мы так и не получили.

Как прокомментировала пресс-секретарь Минстроя РТ Гульназ Минниханова, сейчас передача документов от старого застройщика к новому «в процессе» и должна завершиться в ближайшее время. Однако сколько это продлится, никто прогнозов дать не может.