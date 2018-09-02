В Казани могут появиться новые пляжи: у Центра семьи «Казан» и на Кабане

Подобным образом власти намерены бороться с неофициальными пляжами

В Казани в следующем году могут появиться новые пляжи, в частности, у Центра семьи "Казан", на озерах Средний и Нижний Кабан, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии. Подобным образом власти намерены бороться с неофициальными пляжами.

Также места отдыха у воды могут появиться на озере Чебакса, за речным портом, в целом планируется улучшить инфраструктуру пляжей и создать детские бассейны.

- Оборудованные пляжи с продуманной инфраструктурой отдыха будут «оттягивать» и привлекать людей из несанкционированных мест купания. Так что наряду с благоустройством это еще и профилактика безопасности, - отметил глава исполкома Денис Калинкин.

Также поступило предложение закрепить пляжи за постоянными организациями, обеспечивающими подготовку пляжей к купальному сезону, они могли бы следить за содержанием инфраструктуры пляжей и санитарным состоянием воды.

Напомним, в Казани минувшим летом на неофициальных пляжах утонули 9 человек, включая одного ребенка.