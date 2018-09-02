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В Казани на неофициальных пляжах летом утонули 9 человек

В Казани на неофициальных пляжах летом утонули 9 человек
16+
Фото: архив МЧС

В Казани минувшим летом на неофициальных пляжах утонули 9 человек, включая одного ребенка, рассказал на совещании в мэрии начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Причины ЧП - купание в пьяном состоянии в запрещенных местах, а также отсутствие должного присмотра за детьми.

При этом на официальных пляжах («Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» ) за последние 8 лет не утонул ни один человек. На них этим летом спасли 10 человек, в том числе 4 ребенка, оказана первая помощь 270 отдыхающим.

- В результате проведения проверок Роспотребнадзора было рекомендовано закрыть с июля три пляжа — "Локомотив", "Нижнее Заречье" и "Озеро Комсомольское". Жалоб от населения не поступало, заболеваний кишечными инфекциями, связанных с купанием в открытых водоемах, не зарегистрировано, - заявил Фердинант Тимурханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие три года в Татарстане начнется серьезное улучшение пляжей, соответствующие поручения уже даны помощнице президента РТ Наталии Фишман, Минстрою и МЧС. В качестве примера был предложен благоустроенный пляж Камское море, где этим летом в выходные дни отдыхали до 20 тысяч человек.

N. Vildanov, 03.09.2018, 09:29
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин03 сентября 2018, 09:58
Не верю словам официалов
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Горожанин03 сентября 2018, 10:07
Когда уже эти всякие нанотехнопооисы, сколковы придумают надувные плавки. Только и могут одни и тебе роботы каждый год.показывать, под видом изобретения века.
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