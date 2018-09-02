Вони больше не будет: в Казани очистные сооружения накрыли куполами

Стоимость их возведения составила 573 млн рублей

В Казани на территории биологических очистных сооружений установили специальные купола за 573 млн рублей, которые позволят избавить город от сильного неприятного запаха. Об этом рассказал гендиректор МУП "Водоканал" Андрей Егоров.

Окончание работ по пуску очистительного оборудования планируется в октябре 2018 года, сейчас на объектах ведется его отладка.

Также в этом районе собираются начать строительство сооружений по сушке илового осадка, что прекратит вывоз вновь образующегося осадка на иловые поля в Отарах и выведет их из технологического цикла.

Напомним, ранее сообщалось, что бюджет РТ было выделено на установку куполов 326 млн рублей, из бюджета Казани — 203 млн рублей, собственные средства МУПа — 44 млн рублей.

Подобного типа конструкции уже применяются уже на очистных сооружениях Москвы и Подмосковья.