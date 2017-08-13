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В Казани, чтобы избавиться от вони, очистные сооружения накроют куполами за 573 млн руб

В Казани, чтобы избавиться от вони, очистные сооружения накроют куполами за 573 млн руб
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Фото: Wikimedia Commons
Завершить строительство куполов планируют к маю 2018 года

В Казани на территории биологических очистных сооружений появятся съемные конструкции для устранения неприятного запаха, их накроют куполами за 573 млн рублей. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Сейчас завершаются работы по укреплению существующих объектов очистных сооружений для установки перекрытий. Финансирование ведется из нескольких источников: бюджет РТ выделит 326 млн рублей, из бюджета Казани — 203 млн рублей, собственные средства МУПа — 44 млн рублей.

Подобного типа конструкции уже применяются уже на очистных сооружениях Москвы и Подмосковья.

На сегодняшний день на этих очистных сооружениях ежесуточно очищается 350 тысяч кубических метров сточных вод. Процесс имеет три основные стадии очистки – механическую, биологическую и химическую, однако основной проблемой был неприятный запах, на который жаловались жители близлежащих районов.

При помощи куполов собираются решить эту проблему, завершить строительство планируют к маю 2018 года.

Н. Вильданов, 14.08.2017, 09:28
Тэги: Экология
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Комментарии

житель кировского раена14 августа 2017, 09:42
Когда нибудь будут старое русло казанки чистить или нет? Около речного техникума дышать нечем!!!
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Горожанин14 августа 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Когда нибудь будут старое русло казанки чистить или нет? Около речного техникума дышать нечем!!!
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У нас на раЕне казанка дурно вонит))))))))))))))
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