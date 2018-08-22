Минниханов предложил вкладываться в плавучие бассейны на водоемах с грязной водой

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить благоустройство пляжей республики, один из способов - установить плавучие бассейны с очищенной водой в водоемах с грязной водой, рассказала сегодня представитель Кремля Лилия Галимова.

К примеру, в Казани, где Роспотребнадзор периодически запрещает купаться из-за грязной воды, можно будет установить такие бассейны, инвесторам, готовым вложиться в это, могут предложить льготные условия.

В ближайшие три года в Татарстане начнется серьезное улучшение пляжей, соответствующие поручения уже даны помощнице президента РТ Наталии Фишман, Минстрою и МЧС. В качестве примера был предложен благоустроенный пляж Камское море, где этим летом в выходные дни отдыхали до 20 тысяч человек.