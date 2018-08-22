Наверх
Казанцы 10 дней пытаются спасти щенка, провалившегося в открытый люк
17:00, сегодня2
В Казани начался митинг против повышения пенсионного возраста
17:34, сегодня5
СК об убийстве мужчины, найденном завернутым в палас под Казанью: он погиб зимой
16:59, сегодня1
Минниханов предложил вкладываться в плавучие бассейны на водоемах с грязной водой
16:38, сегодня8
Шашлыки, конкурсы и "Камское Море": как отмечали девятый день рождения газеты "PRO Город"
В Казани наказали водителей, громко включивших музыку у Третьей транспортной дамбы
16:18, сегодня15
В Татарстане задержали экс-главу хлебозавода
15:52, сегодня6
Глава Минобрнауки РТ поручил проверить, как будут изучать родные языки в школах
15:44, сегодня4
Пакет связи и колонка, квадрокоптер или наушники при покупке смартфона Samsung в "Билайн"
Афиша: посмотреть авиашоу «Red Bull Air Race» и принять участие в танцевальной гонке
15:30, сегодня
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров в лесах
14:59, сегодня1
Осталось 4 дня: за сутки читатели ProKazan.ru собрали больной раком девушке 230 тысяч
14:40, сегодня9
В Казани могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела
14:19, сегодня4
В Татарстане женщина на KIA насмерть сбила 6-летнюю девочку в канун ее дня рождения
14:01, сегодня9
СМИ: Путин собирается смягчить пенсионную реформу
13:46, сегодня30
Курс доллара обновил максимум с начала года
13:13, сегодня12
МВД предложило выдавать водительские права с чипами
12:24, сегодня8
В Татарстане собака по кличке Зло нашла в колонии наркотик в бритве
11:42, сегодня9
Telegram-канал Mash: в Казани из кабинета следователя пропала часть уголовного дела
11:17, сегодня8
Ак Барс Банк открыл центр ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге
10:48, сегодня3
В Казани пройдет митинг против коррупции и пыток в полиции
10:45, сегодня15
В Казани появился Архитектурный проезд‍
10:15, сегодня2
В Татарстане камнем забили "танцующего" героя соцсетей
09:52, сегодня24
ВТБ провел более 3 тысяч сделок с помощью электронной регистрации ипотеки
09:22, сегодня
Над Казанкой прошли первые тренировочные полеты авиагонок Red Bull
08:59, сегодня17
Женское регби-7 в Казани: сборная России поборется с Францией за европейскую корону
07:00, сегодня7
Станцию метро "Дубравная" в Казани откроют 30 августа?
06:06, сегодня44
Сегодня в Казани ожидается +18 градусов
05:30, сегодня
На годовой оклад депутат Госдумы может купить в Казани 58 «квадратов» жилья, а врач — 8
05:00, сегодня29
Казань сегодня: объяснения по 14-летней студентке, таран автобуса и история о раке
20:23, 22.08.20186
Казань 10 лет назад: зарезанный младенец, унесенные ветром дети и убийство из-за любви
20:00, 22.08.201817
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 рублей
17:12, 22.08.201828
В Казани прокуратура нашла нарушения в центре воспитания трудных подростков
16:36, 22.08.20181
В Казани открывается детская хореографическая школа «Русский балет»
16:28, 22.08.20185
"Поторопился". В Казани у автобуса вылетело лобовое стекло после тарана другого атобуса
16:12, 22.08.201814
Обед на 500 человек на Набережной: в РТ потратят почти 6 млн рублей на День учителя
15:47, 22.08.201821
Студенту колледжа из Казани сожгли дом: возбуждено уголовное дело
15:31, 22.08.20189
Жители Татарстана попали в топ регионов по количеству запросов "Как удалить ВКонтакте"
14:46, 22.08.20187
«Лечили не от того вида рака». Жительнице Казани осталось 5 дней, чтобы остаться в живых
14:20, 22.08.201871
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
14:06, 22.08.2018
Обновлены условия кредитования по программе "Рефинансирование ипотечных кредитов"
14:04, 22.08.20183
Один из инвесторов не будет вкладывать деньги в мусоросжигательный завод под Казанью
13:53, 22.08.201821
В РТ мужчины-управленцы хотят 70 тысяч, а женщины - 40. Зависит ли зарплата от пола?
13:00, 22.08.201818
В Татарстане возбудили дело после смерти 5-месячной девочки
11:45, 22.08.20182
В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина
11:07, 22.08.201819
В Казани парня, который пытался выйти из магазина в чужой куртке, посадили на 3 года
10:59, 22.08.201845
В РТ подожгли квартиру преподавателя: пострадавшего без сознания доставили в больницу
10:44, 22.08.20185
Беспилотники и спецтурникет: в Казани улица Петербургская "станет" улицей Инноваций
10:36, 22.08.201814
В Казани под Кремлем появился баннер в поддержку осужденного украинского режиссера
09:59, 22.08.201842
В Татарстане грузовик провалился под асфальт
09:59, 22.08.201812
Под Казанью убитого мужчину заклеили в полиэтилен с ковром и выбросили на трассу
09:43, 22.08.201816
В Казани сняли с продажи Библию по цене трехкомнатной квартиры‍
09:25, 22.08.201817
В КФУ объяснили, почему 14-летняя девочка-студент поступила на платное отделение
08:59, 22.08.201848
В Татарстане мужчину проткнуло насквозь трубой. Он не выжил
17:15, 21.08.201837
Виновником вредных выбросов в Нижнекамске признан «Нижнекамскнефтехим»
16:20, 21.08.201818
Бывшего бухгалтера-кассира рухнувшего «Татфондбанка» осудили за кражу 8 миллионов рублей
15:49, 21.08.201830
В Казани продают старинную лютеранскую Библию по цене трехкомнатной квартиры
14:28, 21.08.201812
В Казани 75-летняя пассажирка сломала позвоночник в троллейбусе
14:00, 21.08.201838
Татарстан оказался в лидерах по росту безработицы среди регионов России
13:15, 21.08.201847
«Татфондбанк» отсудил в свою пользу 663 млн рублей
12:03, 21.08.201812
В Татарстане разыскивают врача частной клиники
11:55, 21.08.201815
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Минниханов предложил вкладываться в плавучие бассейны на водоемах с грязной водой

Минниханов предложил вкладываться в плавучие бассейны на водоемах с грязной водой
16+
Фото: Wikimedia.org

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить благоустройство пляжей республики, один из способов - установить плавучие бассейны с очищенной водой в водоемах с грязной водой, рассказала сегодня представитель Кремля Лилия Галимова.

К примеру, в Казани, где Роспотребнадзор периодически запрещает купаться из-за грязной воды, можно будет установить такие бассейны, инвесторам, готовым вложиться в это, могут предложить льготные условия.

В ближайшие три года в Татарстане начнется серьезное улучшение пляжей, соответствующие поручения уже даны помощнице президента РТ Наталии Фишман, Минстрою и МЧС. В качестве примера был предложен благоустроенный пляж Камское море, где этим летом в выходные дни отдыхали до 20 тысяч человек.

N. Vildanov, 23.08.2018, 16:38
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин23 августа 2018, 16:49
а еще можно кушать на куче навоза :-D
2
5
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 16:56
Значит насрать на то, что засрали фекалиями с коттеджей и предприятий? Они еще и воздух хотят испортить мусоросжигающим заводом. 27 лет одни обещания под.шумок самообогащением только и занимаются. Тьфу на них.
2
8
Согласны с автором?
ашотик23 августа 2018, 16:57
пачиму ита страшная высишинная баба пастаянна быстра гаварит? ни успиваиш услышать и панять
0
5
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 17:41
Тфу млять, просто в аххе от того, насколько они далеки от реальных проблем и жизни народа
0
5
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 17:51
Такой талант стендапера пропадает. Надо на ТНТ к Руслану Белому, комиком.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 17:53
мозг если и был, видимо покинул тело
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Значит насрать на то, что засрали фекалиями с коттеджей и предприятий? Они еще и воздух хотят испортить мусоросжигающим заводом. 27 лет одни обещания под.шумок самообогащением только и занимаются. Тьфу на них.
Развернуть
В связи со строительством МСЗ - Вангую, в недалёком будущем будет предложение вкладываться в ''мини'' кислородные подушки. :-P
0
3
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 17:56
Недорозумение для таких җе.мухаметзянов икрам.дайте спокойно ходить и домой возврашаться.вы просто наглеете своими несуразностями и [***]
0
1
Согласны с автором?
Патамушта Ихтамнету23 августа 2018, 18:23
Может лутче реки и водоемы не засорять.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 18:23
Мы еле выживаем. Сытый голодного не разумеет. Надоели мутные бюджетные"прожекты". Иногда молчание золото.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Мы еле выживаем. Сытый голодного не разумеет. Надоели мутные бюджетные"прожекты". Иногда молчание золото.
Развернуть
Нельзя долго быть у власти на старости лет. Маразм только крепчает.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 августа 2018, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Мы еле выживаем. Сытый голодного не разумеет. Надоели мутные бюджетные"прожекты". Иногда молчание золото.
Развернуть
А какой нибудь мудазвон скажет, что это иновационно :-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru