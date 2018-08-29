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Последнее слово Апокалипсиса, которого судят в Казани за пощечину: «Бог вам судья»

Последнее слово Апокалипсиса, которого судят в Казани за пощечину: "Бог вам судья"
16+
Фото: tatar-inform.ru

42-летний Тихон Апокалипсис, которого год назад арестовали за похищение 22-летнего бизнесмена и вымогательство у него денег, сегодня выступил в Вахитовском районном суде с последним словом, сообщает "Татар-Информ".

На время следствия Апокалипсиса отправили в СИЗО, где он напал на сотрудника.

- Меня насильно налысо побрили, а охранник оскорбил, - возмутился Апокалипсис на судею - Я считаю, что за пощечину три года это много. Получается, что за условный срок я должен был его поцеловать?

Мужчина так и не признался в нападении на охранника. Его адвокат согласился с тем, что три года действительно много за простую пощечину и попросил суд учесть, что у Апокалипсиса есть шесть детей, а в апреле родился седьмой ребенок.

- Я даже не знаю, что сказать. Я все сказал в прениях. Я уже не верю в судебную справедливость. Бог вам судья. Да и мне тоже, — сказал свое последнее слово Тихон Апокалипсис.

Приговор огласят 5 сентября.

Рамиль Бикмуллин, 31.08.2018, 15:14
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин31 августа 2018, 15:18
Эт еще че за полyдyрок? ;-|
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7
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Горожанин31 августа 2018, 15:59
Ну всё, Апокалипсис отменяется года на три точно!
0
4
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Горожанин31 августа 2018, 16:04
Опять статья дичайшая, наполненная удушливым смыслом из которого ничего не понятно!
0
1
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Горожанин31 августа 2018, 16:04
Его родители видать не в своём уме-так сына своего назвать могут только больные на всю голову.
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Ага31 августа 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Эт еще че за полyдyрок? ;-|
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Это пришлый. Своих, видать, маловато. Как за яйца взяли, сразу шестеро детей вспомнил. "Яжмать" какой то.
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
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Голосов: 186
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