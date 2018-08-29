Последнее слово Апокалипсиса, которого судят в Казани за пощечину: «Бог вам судья»

42-летний Тихон Апокалипсис, которого год назад арестовали за похищение 22-летнего бизнесмена и вымогательство у него денег, сегодня выступил в Вахитовском районном суде с последним словом, сообщает "Татар-Информ".

На время следствия Апокалипсиса отправили в СИЗО, где он напал на сотрудника.

- Меня насильно налысо побрили, а охранник оскорбил, - возмутился Апокалипсис на судею - Я считаю, что за пощечину три года это много. Получается, что за условный срок я должен был его поцеловать?

Мужчина так и не признался в нападении на охранника. Его адвокат согласился с тем, что три года действительно много за простую пощечину и попросил суд учесть, что у Апокалипсиса есть шесть детей, а в апреле родился седьмой ребенок.

- Я даже не знаю, что сказать. Я все сказал в прениях. Я уже не верю в судебную справедливость. Бог вам судья. Да и мне тоже, — сказал свое последнее слово Тихон Апокалипсис.

Приговор огласят 5 сентября.