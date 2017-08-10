В Казани Апокалипсиса арестовали до октября

В Казани в Советском суде сегодня до 9 октября арестовали 41-летнего Тихона Апокалипсиса и 55-летнего Николая Сабанина, которых подозревают в похищении 22-летнего бизнесмена и вымгательстве у него денег, об этом сообщили в суде.

Свою чину Апокалипсис не признал.

Напомним, арестованных обвиняют в том, что они, похитив парня, избили его и, угрожая убийством, вымогали 950 тысяч рублей. В ходе оперативных действий 9 августа полицейские освободили потерпевшего и задержали подозреваемых, которые попытались скрыться с места преступления.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Вымогательство" и "Похищение человека".