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В Казани открылась новая станция метро

В Казани открылась новая станция метро
16+
Фото: БИЗНЕС Online
На открытии станции "Дубравная" присутствовали президент РТ Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин

Сегодня в Казани открыли станцию метро "Дубравная" - последнюю станцию первой ветки казанского метрополитена и первой пересадочной на вторую линию, в церемонии открытия приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

 

Строительство станции велось с 2014 года, ее открытие неоднократно откладывалось. "Дубравная" стала первой станцией казанского метро, на которой проезд можно будет оплатить на всех турникетах бесконтактной банковской картой или телефоном с технологией PayPass.

Отметим, в последний раз новые станции метро - "Яшьлек", "Северный вокзал" и "Авиастроительная" - были открыты в 2013 году.

N. Vildanov, 30.08.2018, 11:19
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

Горожанин30 августа 2018, 11:31
Интересно, что быстрей, проехать на метро от "дубравной" до "пр.победы" или пробежать между ними пешком?
7
15
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Горожанин30 августа 2018, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, что быстрей, проехать на метро от "дубравной" до "пр.победы" или пробежать между ними пешком?
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Вспотеешь, будешь дурно пахнуть.
5
11
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Горожанин30 августа 2018, 11:45
Вильданов написал не об убийстве старушек! Он написал об открытии метро!! Ура...!
0
5
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Горожанин30 августа 2018, 11:57
Бесполезная станция, в которой не было необходимости.
10
6
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гость30 августа 2018, 11:57
наконец, чудо совершилось, с празником казань.
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9
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Горожанин30 августа 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Бесполезная станция, в которой не было необходимости.
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Ваше мнение очень важно для нас.. шутка!
1
2
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pb30 августа 2018, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, что быстрей, проехать на метро от "дубравной" до "пр.победы" или пробежать между ними пешком?
Развернуть
Вот не надо только ерничать!

Нужно просто реально оценивать свои силы и твердо идти вперед - к намеченной цели!
Трезвый расчет наше все!!! 500м - 2014-2018, 5км - 2019-2059гг.
Вперед друзья! Терпения вам и успех не заставит себя ждать! ИКЕЯ не за горами!
0
3
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Сосед30 августа 2018, 12:32
Прилегающую территорию так и не сделали, кругом срач, пол дороги не доделал от габишева, на Фучика тоже самое, вся прилегающая территория в мусоре, и горы земли не убранной.
0
1
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Горожанин30 августа 2018, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
Вот не надо только ерничать!

Нужно просто реально оценивать свои силы и твердо идти вперед - к намеченной цели!
Трезвый расчет наше все!!! 500м - 2014-2018, 5км - 2019-2059гг.
Вперед друзья! Терпения вам и успех не заставит себя ждать! ИКЕЯ не за горами!
Развернуть
Скорей бы возле МЕГИ метро забабахали!
0
2
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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Голосов: 186
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