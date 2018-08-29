В Казани открылась новая станция метро

На открытии станции "Дубравная" присутствовали президент РТ Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин

Сегодня в Казани открыли станцию метро "Дубравная" - последнюю станцию первой ветки казанского метрополитена и первой пересадочной на вторую линию, в церемонии открытия приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

Строительство станции велось с 2014 года, ее открытие неоднократно откладывалось. "Дубравная" стала первой станцией казанского метро, на которой проезд можно будет оплатить на всех турникетах бесконтактной банковской картой или телефоном с технологией PayPass.

Отметим, в последний раз новые станции метро - "Яшьлек", "Северный вокзал" и "Авиастроительная" - были открыты в 2013 году.