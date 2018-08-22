Станцию метро «Дубравная» в Казани откроют 30 августа?

Все системы на станции уже работают, а рабочие наверху завершают благоустройство территории

Станцию метро "Дубравная" готовят к запуску в эксплуатацию. И хотя официальные лица не спешат называть точную дату открытия станции, простые рабочие выдают "секретную" информацию.

- Ориентировочно 30 августа, - говорят они.

"Дубравную" могли открыть перед ЧМ-2018, но к мундиалю не успели завершить благоустройство прилегающей территории. Потребовалось несколько месяцев, чтобы заасфальтровать дороги, уложить тротуарную плитку и разбить газоны. Сейчас здесь заканчивают монтаж уличного освещения.

Под землей тоже практически все готово к пуску. "Дубравная" станет первой станцией казанского метро, на которой проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой или телефоном с технологией PayPass.

На других станциях работает лишь по одному турникету, поэтому владельцам смартфонов приходиться стоять в очереди.

- В течение месяца-двух мы добавим возможность расплатиться телефоном на всех турникетах в метро, - рассказал порталу ProKazan.ru руководитель проектов интерактивных систем "Инфоматика" Ленар Насыров.

Открывать "Дубравную" будет начальник станции Гульсина Сибагатуллина. Это уже стало доброй традицией, так как работая в казанской подземке с 2005 года, они открывала все предыдущие.

- "Дубравная" - одна из моих любимых, после "Аметьево", - рассказывает Гульсина Сибагатуллина. - Я очень жду открытия, для первого пассажира уже готовим подарки.