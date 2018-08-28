Экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов освобожден из СИЗО‍

Бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов был освобожден из-под стражи, куда его в августе прошлого года отправили по решению Вахитовского райсуда, он был отправлен домой под подписку о невыезде. Об этом сообщили в адвокатской компании «Бородин и Партнеры».

- Представители защиты обратились в Совет по правам человека при Президенте РФ. Член Совета Александр Брод нашел возможным обратить внимание руководства Генеральной прокуратуры РФ и Прокуратуры Татарстана к проблеме содержания под стражей бывшего ректора Казанского университета, - сообщили адвокаты.

Напомним, экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова задержали 14 августа прошлого года. Его обвиняют в хищении 1,3 млн рублей по фиктивному контракту на проведение семинаров для «Газпрома», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Герман Дьяконов был ректором вуза с 2007 по 2017 год.