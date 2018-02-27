Метшин прокомментировал вырубку сотен деревьев в Казани ради строительства школы

Он заявил, что школа не влезала по тем нормам, которые необходимы, было принято решение сделать спортивную площадку в лесопосадке

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал вырубку сотен деревьев в Советском районе, по его словам, это сделано ради школы, сказал он в эфире телепрограммы "Тема".

Несколько недель назад началась вырубка деревьев, перед этим с жителями домов провели публичные слушания.

- Действительно, деревья жалко. На самом деле не 800, а, как сейчас помню, 369, из которых часть была аварийных. Это первое. Во-вторых, действительно школа не влезала по тем нормам, которые необходимы. Принято было решение сделать спортивную площадку в лесопосадке, там будут заниматься дети, - заметил мэр.

Взамен вырубленных деревье будет посажено 771 новое дерево.

Метшин заявил, что эта школа очень нужна жителям, так как в этом районе все школы в две смены учатся.

- А эта школа решает все те проблемы, - подчеркнул мэр.

Метшин также рассказал, что на сегодня в Казани есть 21 тысяча школьников, а через 7 лет, в 2025 году, ожидается 195 тысяч школьников.

- Это на 61% больше. В этом учебном году мы приняли 15 тысяч первоклашек, 1 сентября 2018 года мы ожидаем уже 19 тысяч первоклассников. В первом классе по шесть параллелей, никогда такого в Казани не было, - рассказал мэр.