В Татарстане осенью появится первый двухуровневый пляж

Работы должны быть завершены к 20 октября

В Мамадыше на берегу Вятки появится первый в Татарстане двухуровневый пляж стоимостью 9,6 млн рублей, тендер появился на сайте госзакупок.

Первый уровень, согласно техзаданию, будет находиться на отметке 57,3, второго — на 58,4. На первом уровне пляжа оборудуют деревянные настилы, установят зонтики, а на втором ярусе разместят детский бассейн, летнее кафе, душевые, раздевалки.

Работы должны быть завершены к 20 октября. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие три года в Татарстане начнется серьезное улучшение пляжей, соответствующие поручения уже даны помощнице президента РТ Наталии Фишман, Минстрою и МЧС. В качестве примера был предложен благоустроенный пляж Камское море, где этим летом в выходные дни отдыхали до 20 тысяч человек.