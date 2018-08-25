В Казани вновь открыли ресторан KFC, закрытый из-за сильного шума

В Казани открыли ресторан KFC на улице Баумана, закрытый на 6 дней из-за высокого уровня шума, об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе компании.

- Ресторан KFC, расположенный в Казани по адресу улица Баумана, 86, действительно был закрыт по предписанию Роспотребнадзора на 6 дней полтора месяца назад. Все выявленные нарушения были устранены. Сейчас ресторан работает в штатном режиме, - сообщили в компании.

Напомним, 29 июня в ходе проверки сотрудники ведомства проверили уровень шума в одной из квартир расположенного неподалеку от ресторана 6-этажного дома, выяснилось, что ночью в спальне уровень шума составил 43,2 децибел, в другой жилой комнате 39,9 децибел при допустимом уровне звука 30 децибел.

В итоге судом было принято решение закрыть ресторан.