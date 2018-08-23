В Казани на неделю закрыли один из ресторанов KFC

В Казани суд по жалобе Роспотребнадзора закрыл на неделю один из ресторанов популярной сети фастфуда KFC, об этом сообщается на сайте ведомства. Адрес закрытого ресторана не уточняется.

29 июня в ходе проверки сотрудники ведомства проверили уровень шума в одной из квартир расположенного неподалеку от ресторана 6-этажного дома, выяснилось, что ночью в спальне уровень шума составил 43,2 децибел, в другой жилой комнате 39,9 децибел при допустимом уровне звука 30 децибел.

Высокий уровень шума от оборудования ресторана несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью жителей квартиры, угрожая их здоровью.

Советский суд города, рассмотрев дело, принял решение закрыть ресторан на 6 суток.