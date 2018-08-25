Полицейские вновь задержали казанского «вора в законе» Сыча

У него нашли паспорт на чужое имя и большое количество героина

Полицейские в Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске казанского "вора в законе" 41-летнего Романа Сычева, известного как Сыч, это повторное задежание за последние несколько лет. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

Сыч был остановлен на посту ГИБДД на Ярославском шоссе в минувшую пятницу. При досмотре автомобиля были обнаружены паспорт на чужое имя и большое количество героина.

В прошлый раз Роман Сычев был задержан 28 фераля 2016 года, при себе у него были обнаружены 2,5 грамма спайса и пистолет марки "ТТ". Были возбуждены два уголовных дела по фактам незаконного оборота наркотических средств и оружия, Сычеву грозило до 10 лет лишения свободы, но в итоге его освободили в зале суда. Якобы, сотрудники правоохранительных органов располагали информацией о сумме в размере 40 млн рублей, которая пошла на подкуп должностных лиц.

Спустя год, в результате пересмотра уголовного дела в другом составе судей, Сычев по тем же самым обвинениям был признан виновным, заочно приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и объявлен в розыск. Если вина Сычева будет доказана по новому уголовному делу, к уже назначенному сроку присоединится новый.