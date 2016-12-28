«Переполох в МВД»: казанского «вора в законе» по кличке Сыч оправдали по всем статьям

В Подмосковье в Орехово-Зуевском городском суде оправдали 39-летнего казанского "вора в законе" Романа Сычева по кличке "Сыч", как передает "ПраймКрайм", это решение вызвало настоящий переполох в МВД России.

Роман Сычев, обвинявшийся в незаконном хранении оружия и наркотиков в крупном размере, в понедельник был оправдан по всем статьям и освобожден в зале суда.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов уже располагают информацией о сумме в размере 40 млн рублей, которая пошла на подкуп должностных лиц.

Напомним, Роман Сычев был задержан 28 фераля этого года, при себе у него были обнаружены 2,5 грамма спайса и пистолет марки "ТТ". Были возбуждены два уголовных дела по фактам незаконного оборота наркотических средств и оружия, Сычеву грозило до 10 лет лишения свободы.

Сам Сыч рассказал полицейским, что ранее был судим по 2 статьям - "Хулигаство" (в 2001 году) и "Разбой" (в 2005 году), был осужден на 6 лет лишения свободы.

Кстати



"Вор в законе"— титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом. Воры в законе — это специфическое для СССР (в дальнейшем также и для Российской Федерации и стран СНГ) явление в преступном мире, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 30-х годах XX века и характеризующееся наличием жесткого кодекса криминальных традиций, а также исключительным уровнем закрытости и конспиративности.