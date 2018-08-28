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Читатели ProKazan.ru за 5 дней собрали 820 тысяч на лечение девушки, умирающей от рака

Читатели ProKazan.ru за 5 дней собрали 820 тысяч на лечение девушки, умирающей от рака
16+
Лилия Нуруллина поблагодарила всех неравнодушных к ее истории и накануне вечером вылетела на лечение в Турцию

Лилия Нуруллина, на лечение которой вся Казань собирала деньги, вылетела в Турцию для дальнейшего лечения онкологии. Благодаря неравнодушным людям семья смогла собрать на лечение около 820 000 рублей.

- Спасибо порталу ProKazan, друзьям, родственникам и всем всем, кто откликнулся на наши просьбы. Идем к цели и с таким количеством добрых людей, я надеюсь и верю, что мы соберем нужную сумму. Храни Бог вас и ваши семьи. Мы бесконечно вам благодарны!

Семья планирует продолжать сбор средств. В течение двух недель Лилия будет проходить радиотерапию. За это время семья надеется все же получить поддержку благотворительных фондов и продолжить сбор средств для того, чтобы затем пройти иммунотерапию: клиника не предоставляет рассрочку на лечение, а иммунотерапию нужно оплачивать перед лечением, или хотя бы, оплатить половину ее стоимости.

Напомним, что Лилия Нуруллина лечится в Турции от саркомы мягких тканей. Изначально в России девушке неправильно поставили диагноз: Лилия прошла 7 курсов химиотерапии.

Прошедшую неделю к сбору средств подключились читатели ProKazan.ru. В итоге на лечение Лилии удалось собрать 820 000 рублей.

Ольга Плешкова, 27.08.2018, 14:20
Тэги: Казанцы
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Комментарии

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Ded Lex27 августа 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Ништяк значит на следующей неделе за 5 дней мне на бэху соберем х5
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Ты идиот... кощунством не занимайся...Я тебе на билет денег дам, в Магадан...В один конец... >-(
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3
24
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Горожанин27 августа 2018, 14:45
в Турции лечат лучше чем в России? удивительно
7
5
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Ага27 августа 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
в Турции лечат лучше чем в России? удивительно
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Пока всякие вафлины и оркообразные механизаторы руководят ведомствами, так и будет. Будет ещё хуже, пока лярды будут вбухивать не в развитие медицины (начиная с обучения специалистов), а в спа-салоны и прочую чепуху.
0
5
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Горожанин27 августа 2018, 15:16
История с Жанной Фриске гоев ничему не научила .
4
2
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Горожанин27 августа 2018, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
в Турции лечат лучше чем в России? удивительно
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Не говорите, очень странно, очень.
2
1
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Горожанин27 августа 2018, 15:45
бр. Шаймиевы интересно вложились?
0
5
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горожанин27 августа 2018, 15:56
Они и знать не знают об этом, наверное.
0
0
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Горожанин27 августа 2018, 15:56
Какой смысл она все равно умрет ведь? Рак неизлечим!
3
1
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Горожанин27 августа 2018, 15:58
Если Лиля умрет то все неиспользованные деньги пожайлуста отдайте мне! Спасибо!
7
0
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Ded Lex27 августа 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Если Лиля умрет то все неиспользованные деньги пожайлуста отдайте мне! Спасибо!
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Ты "чудак"... тебя тоже надо отправить в Воркуту...хоть польза будет от такого биомусора...>-(
0
5
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камса27 августа 2018, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
Если Лиля умрет то все неиспользованные деньги пожайлуста отдайте мне! Спасибо!
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Идиот. Бог тебя накажет
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 16:16
А я хочу Плешакову чпокнуть! Можно тебя Олечка? Ты вызываешь у меня возбуждение!
0
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Горожанин27 августа 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Идиот. Бог тебя накажет
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Вы таки верите в Бога?:-D
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Горожани27 августа 2018, 16:18
Надо продолжать сбор денег, благодаря воли добрых людей победим болезнь Лилии.
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Горожани27 августа 2018, 16:20
Жадные, вам лучше помолчать.
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Горожанин27 августа 2018, 16:22
Ребят мы все когда-нибудь умрем! Кто раньше кто-то позже!
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