Читатели ProKazan.ru за 5 дней собрали 820 тысяч на лечение девушки, умирающей от рака

Лилия Нуруллина поблагодарила всех неравнодушных к ее истории и накануне вечером вылетела на лечение в Турцию

Лилия Нуруллина, на лечение которой вся Казань собирала деньги, вылетела в Турцию для дальнейшего лечения онкологии. Благодаря неравнодушным людям семья смогла собрать на лечение около 820 000 рублей.

- Спасибо порталу ProKazan, друзьям, родственникам и всем всем, кто откликнулся на наши просьбы. Идем к цели и с таким количеством добрых людей, я надеюсь и верю, что мы соберем нужную сумму. Храни Бог вас и ваши семьи. Мы бесконечно вам благодарны!

Семья планирует продолжать сбор средств. В течение двух недель Лилия будет проходить радиотерапию. За это время семья надеется все же получить поддержку благотворительных фондов и продолжить сбор средств для того, чтобы затем пройти иммунотерапию: клиника не предоставляет рассрочку на лечение, а иммунотерапию нужно оплачивать перед лечением, или хотя бы, оплатить половину ее стоимости.

Напомним, что Лилия Нуруллина лечится в Турции от саркомы мягких тканей. Изначально в России девушке неправильно поставили диагноз: Лилия прошла 7 курсов химиотерапии.

Прошедшую неделю к сбору средств подключились читатели ProKazan.ru. В итоге на лечение Лилии удалось собрать 820 000 рублей.