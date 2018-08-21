«Лечили не от того вида рака». Жительнице Казани осталось 5 дней, чтобы остаться в живых

Девушка потратила время на лечение не того заболевания

Жительница Казани Лилия Нуруллина лечится от онкологии 4 стадии. За год борьбы оказалось, что много сил и денег они с семьей потратили на лечение болезни, которой у нее не было. ProKazan.ru публикует историю Лилии.

- Онкологию мне поставили в сентябре 2017 года, - рассказывает Лилия Нуруллина. - Врачи диагностировали рак легкого, 4 стадию. В Казани мы прошли 7 курсов химиотерапии. Но это не только не помогло, мне становилось только хуже: опухоли стали больше, появилась шишка в малом тазу.

Заподозрив неладное, семья отправилась на обследование в Москву. В институте имени Герцена уже по снимкам засомневались в правильности диагноза. Во время УЗИ врач с уверенностью заявила, что это «точно мелкоклеточный рак».

- Биопсия подтвердила, что изначально поставленный диагноз был неверен. Соответственно, и назначенное лечение не могло быть эффективным. К тому моменту я уже увядала на глазах, почти не ела, не вставала с кровати. Но лечить, сказали, не будут. Дали препараты и буквально отправили меня домой умирать.

В этот момент семья нашла клинику в Турции «Memorial», где согласились принять девушку из Казани. Выводы московских врачей там подтвердили. Врачи поставили новый диагноз - саркома мягких тканей.

- В Турции я прошла 10-ти дневный курс радиотерапии и начала принимать таргетный препарат «Вотриент». Через полтора месяца сделали новую компьютерную томографию: опухоли в бедре и тазу сталь больше, а вот легкие стали светлее - это говорит о том, что лечение действует! Поэтому врачи приняли решение продолжать терапию уже на все очаги.

В Турции Лилии прописали иммунотерапию. Это новый способ лечения онкологии: создается вакцина из собственных клеток крови и вводится в 4 этапа. Ее цена - 50 тысяч долларов. Еще в 20 тысяч долларов обойдется химиотерапия.

- За год мы потратили самое важное - время, и это не принесло результата. И вот когда появилась надежда на выздоровление, денег просто не осталось. Это ведь очень страшно, понимать, что ты можешь дальше жить, воспитывать своего ребенка, но… нет для этого денег.



27-го августа врачи ждут меня в Турции для продолжения лечения, но продолжать нам не на что. Благотворительные фонды не берут меня, они оплачивают лечение только детей, либо тех, кто лечится в России. А в России меня уже отправили один раз умирать.



Я прошу не оставаться равнодушными, и помочь мне выкарабкаться. Я могу, у меня есть силы, есть огромная поддержка близких и огромное желание не оставить дочь без матери. Но без вашей помощи я не справлюсь.



2014 год. Лилия Нуруллина

«Каждый подобный инцидент разбирается на уровне экспертов, где и выявляются причины»

Онколог Андрей Галков призвал не делать поспешных выводов о состоянии российской медицины в области онкологии.

- Медицина не относится к сфере точных наук, - прокомментировал Андрей Галков. - Минимизировать возможность ошибки - приоритетная задача здравоохранения во всем мире, но свести к нулю не удавалось еще никому. В любом случае, каждый подобный инцидент разбирается на уровне экспертов, где и выявляются причины. В последнее время, СМИ имеют тенденцию, не имея профильных и глубоких знаний в области медицины, без разбора, клеймить отечественное здравоохранение. Что характерно, несмотря на обилие позитивных событий, о них практически не говорят. Это накладывает негативный образ российского врача в обществе и нагнетает атмосферу взаимного непонимания в формате врач-пациент. Например, у нас много пациентов после лечения зарубежном. Греция, Израиль, Германия, Чехия...не сказал бы, что это всегда качественно и оправдывает вложенные немалые средства. Надеюсь, что освещение данного вопроса будет основываться на заключении экспертов и объективно.

Надеемся, что среди читателей портала ProKazan.ru много неравнодушных.



Реквизиты для оказания помощи Лилии Нуруллиной*

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*в редакции имеются все необходимые подтверждающие документы