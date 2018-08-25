В Казани 1 сентября откроются три новые школы, рассказал сегодня совещании работников образования начальник Управления образования исполкома столицы РТ Ильнар Хидиятов.

Новые школы более чем на 3 тысячи мест откроются в микрорайонах «Салават Купере» и «Светлая долина», а также на улице Минская.

Сейчас также ведется строительство еще двух школ, которые планируется открыть к началу следующего учебного года - в ЖК «Весна» и по улице Р. Гареева.

Напомним, ранее Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность отказа от пятибалльной системы оценок в школах. При этом в всоответствующих ведомствах заявили, что для того чтобы отменить пятибалльную систему оценок, нужно провести «очень много работы».