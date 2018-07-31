В России могут отменить пятибалльную систему оценок в школах

Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность отказа от пятибалльной системы оценок в школах. Об этом рассказали замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев и руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, слова которых приводят «Известия»​.

По словам Музаева, для того чтобы отменить пятибалльную систему оценок, нужно провести «очень много работы».

- Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания, — пояснил Музаев.

При этом в школах сейчас работает даже не пятибалльная, а четырехбалльная система.

- Кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы, — отметил Болотов.