Минниханов примет участие в открытии станция «Дубравная» в Казани

Она откроется 30 августа

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии новой станции казанского метро "Дубравная", об этом говорится в официальном плане мероприятий.

Станция "Дубравная" откроется 30 августа.

Напомним, "Дубравная" станет первой станцией казанского метро, на которой проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой или телефоном с технологией PayPass на всех турникетах. На других станциях работает лишь по одному турникету, поэтому владельцам смартфонов приходится стоять в очереди.

Открывать "Дубравную" будет начальник станции Гульсина Сибагатуллина. Это уже стало доброй традицией, так как работая в казанской подземке с 2005 года, она открывала все предыдущие.