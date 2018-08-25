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Подробности пропажи школьницы из Челнов с татуировкой «Тема»: она жила с любовником

Подробности пропажи школьницы из Челнов с татуировкой «Тема»: она жила с любовником
16+
Фото: соцсети

Стали известны подробности пропажи 15-летней школьницы из Набережных Челнов, которую нашли спустя полтора месяца в Санкт-Петербурге. Об этом пишет местный портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что девушка жила с 26-летним парнем, которого тоже разыскивали в Челнах. Молодые люди проживали на съемной квартире на набережной реки Фонтанки. О «подозрительной паре» в полицию сообщил один из соседей.

Отмечается, что теперь молодому человеку грозит уголовное дело.

Напомним, школьница ушла из дома еще 11 июля текущего года. Все это время ее родители не знали где находится дочь.

Элина Валеева, 27.08.2018, 09:49
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин27 августа 2018, 10:08
Попал парень. На полную катушку попал ))))))))))
Лучший комментарий
0
16
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Горожанин27 августа 2018, 10:19
Педофила-то поймали?
1
5
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Горожанин27 августа 2018, 10:25
В ответ на комментарий пользователя
Педофила-то поймали?
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В 15 лет ребенок??? И не понимала чего от нее надо парню? Он не педофил, а просто глупец. И да возраст согласия как раз с 15. Так что его судьба в руках девушки. Если не скажет, что тот ее обманул и насильно удерживал.
1
4
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Димас люблю пивас27 августа 2018, 10:25
Скромная ТАТАРСКАЯ девушка :-D
Я б вду... ВЫПОРОЛ !!!
3
2
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Горожанин27 августа 2018, 10:27
В ответ на комментарий пользователя
Педофила-то поймали?
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Родители конечно будут на нее оказывать давление и требовать наказать подлеца, совратившего их безвинного дитеныша. Она никогда не то что делом но и мыслями такими бы ни-ни. Это все ОН! Знаем, знаем....
1
2
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Горожанин27 августа 2018, 10:31
ну шурыгина и че.
для секса можно брать и снимать на видео чтоб не подала на ложное изнасилование.
понятно дела для семьи она не годится.
2
2
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Димас люблю пивас27 августа 2018, 10:31
В ответ на комментарий пользователя
Родители конечно будут на нее оказывать давление и требовать наказать подлеца, совратившего их безвинного дитеныша. Она никогда не то что делом но и мыслями такими бы ни-ни. Это все ОН! Знаем, знаем....
Развернуть
А родителям юной невинной девочки грозит ШТРАФ8-| за ненадлежащее воспитание, если эта малолетняя ш*** сама бросилась на член, никто её не принуждал и силой не увозил?
1
4
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Горожанин27 августа 2018, 10:31
Зачем об этих подробностях сообщать в новостях?
1
2
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Горожанин27 августа 2018, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
Родители конечно будут на нее оказывать давление и требовать наказать подлеца, совратившего их безвинного дитеныша. Она никогда не то что делом но и мыслями такими бы ни-ни. Это все ОН! Знаем, знаем....
Развернуть
Так ведь и он должен был знать, на что шёл. Мозги-то временами надо бы включать.
0
3
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Горожанин27 августа 2018, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Так ведь и он должен был знать, на что шёл. Мозги-то временами надо бы включать.
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Вы не знаете ни парня, ни девушку, ни родителей, из каких они слоев общества, а рассуждаете, как будто речь о ваших однокурсниках из МГУ.
1
1
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Горожанин27 августа 2018, 10:45
В ответ на комментарий пользователя
Так ведь и он должен был знать, на что шёл. Мозги-то временами надо бы включать.
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Однозначно. Ему нет оправдания. Но и виноват не он один. Девушка тоже очень даже должна была знать и понимать. И вообще мультики смотреть с парнем можно было и в Челнах. И хоть бы чтоб родители не волновались, отправила бы сообщение. Совсем башку теряют когда нижняя чакра чешется....
0
1
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Горожанин27 августа 2018, 10:47
Информацию о приключениях несовершеннолетней Джульетты не стоит тиражировать в СМИ. Каждый имеет право на ошибку и на ... любовь.
0
0
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Горожанин27 августа 2018, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
А родителям юной невинной девочки грозит ШТРАФ8-| за ненадлежащее воспитание, если эта малолетняя ш*** сама бросилась на член, никто её не принуждал и силой не увозил?
Развернуть
Несовершеннолетним дитачкам все можно. Они же познают мир! И калечить животных и насиловать глупых доверчивых парней. Ничего не будет.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 10:51
В ответ на комментарий пользователя
Несовершеннолетним дитачкам все можно. Они же познают мир! И калечить животных и насиловать глупых доверчивых парней. Ничего не будет.
Развернуть
Пишите по-русски, пожалуйста.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 10:55
В ответ на комментарий пользователя
Родители конечно будут на нее оказывать давление и требовать наказать подлеца, совратившего их безвинного дитеныша. Она никогда не то что делом но и мыслями такими бы ни-ни. Это все ОН! Знаем, знаем....
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И не знать об этом в 26 лет? Пострадал из-за своей же глупости. В следующий раз умнее, может быть, будет.
0
0
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Горожанин27 августа 2018, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
ну шурыгина и че.
для секса можно брать и снимать на видео чтоб не подала на ложное изнасилование.
понятно дела для семьи она не годится.
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А ей и не нужна семья в пятнадцать лет.
0
0
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Горожанин27 августа 2018, 11:00
В ответ на комментарий пользователя
Пишите по-русски, пожалуйста.
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По-русски так по -русски: Ты ****, совсем *****?! Глаза вытащи из *****, может, тогда ******* ?!

Простите, если не очень хорошо. Все-таки не родной8-*
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