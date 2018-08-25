Подробности пропажи школьницы из Челнов с татуировкой «Тема»: она жила с любовником

Стали известны подробности пропажи 15-летней школьницы из Набережных Челнов, которую нашли спустя полтора месяца в Санкт-Петербурге. Об этом пишет местный портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что девушка жила с 26-летним парнем, которого тоже разыскивали в Челнах. Молодые люди проживали на съемной квартире на набережной реки Фонтанки. О «подозрительной паре» в полицию сообщил один из соседей.

Отмечается, что теперь молодому человеку грозит уголовное дело.

Напомним, школьница ушла из дома еще 11 июля текущего года. Все это время ее родители не знали где находится дочь.