Полиция нашла пропавшую в Татарстане 15-летнюю школьницу с татуировкой «ТЕМА»

В Санкт-Петербурге нашли пропавшую 15-летнюю школьницу из Набережных Челнов Юлию К., выяснилось, что она приехала в Северную столицу на экскурсию. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Школьница ушла из дома еще 11 июля текущего года. Все это время ее родители не знали где находится дочь.

За Юлией в Санкт-Петербург в скором времени должны выехать родители.

Отметим, среди отличительных примет пропавшей школьницы назывались татуировка хной в виде жар-птицы на левом предплечье, на правом запястье – татуировка хной "ТЁМА".