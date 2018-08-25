Остался 1 день: читатели ProKazan переводят последние деньги на лечение Лилии Нуруллиной

Портал ProKazan.ru продолжает публиковать отчеты о поступлении средств на лечение Лилии Нуруллиной - онкобольной из Казани, которую пытаются спасти Турецкие врачи. Напомним, что Лилии изначально был диагностирован неверный вид рака, отчего назначенное лечение не действовало на опухоль.
Шанс на спасение появился в Турции. Девушка прошла часть лечения, которое показало свою эффективность. Общая стоимость дальнейшей терапии - 70 тысяч долларов, что равняется примерно 5 миллионам рублей.
1/10 этой суммы уже собрали читатели ProKazan.ru. Если заглянуть в отчеты о переводах, можно сделать вывод, что люди переводят буквально последние деньги. Например, один из переводов составил 68 рублей - очевидно, все, что есть на карте.
Отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 25 августа
Сбербанк (карта мужа): 41 144 рубля
ВТБ (карта мужа): 2 650 рублей
Сбербанк (карта матери): 6 500 рублей
Qiwi-кошелек: 0 рублей
Итого за день: 50 294 рубля
Сумма, собранная за 4 дня: 562 482 рубля
Мы призываем читателей не останавливаться и продолжить сбор на лечение Лилии Нуруллиной. Каждый день мы будем публиковать отчет о собранных средствах.
Реквизиты для оказания помощи Лилии Нуруллиной*
Сбербанк 4279 6200 2933 6808 Ильназ Ильясович Нуруллин (муж)
ВТБ 4714 8700 8826 4655 Ильназ Ильясович Нуруллин
Сбербанк 5469 6200 1547 4701 Рамзия Иглямовна Камалова (мать)
Qiwi-кошелёк +79625613536
*в редакции имеются все необходимые подтверждающие документы