Остался 1 день: читатели ProKazan переводят последние деньги на лечение Лилии Нуруллиной

Публикуем отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 25 августа

Портал ProKazan.ru продолжает публиковать отчеты о поступлении средств на лечение Лилии Нуруллиной - онкобольной из Казани, которую пытаются спасти Турецкие врачи. Напомним, что Лилии изначально был диагностирован неверный вид рака, отчего назначенное лечение не действовало на опухоль.

Шанс на спасение появился в Турции. Девушка прошла часть лечения, которое показало свою эффективность. Общая стоимость дальнейшей терапии - 70 тысяч долларов, что равняется примерно 5 миллионам рублей.

1/10 этой суммы уже собрали читатели ProKazan.ru. Если заглянуть в отчеты о переводах, можно сделать вывод, что люди переводят буквально последние деньги. Например, один из переводов составил 68 рублей - очевидно, все, что есть на карте.

Отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 25 августа

Сбербанк (карта мужа): 41 144 рубля

ВТБ (карта мужа): 2 650 рублей

Сбербанк (карта матери): 6 500 рублей

Qiwi-кошелек: 0 рублей

Итого за день: 50 294 рубля

Сумма, собранная за 4 дня: 562 482 рубля

Мы призываем читателей не останавливаться и продолжить сбор на лечение Лилии Нуруллиной. Каждый день мы будем публиковать отчет о собранных средствах.

Реквизиты для оказания помощи Лилии Нуруллиной*

Сбербанк 4279 6200 2933 6808 Ильназ Ильясович Нуруллин (муж)

ВТБ 4714 8700 8826 4655 Ильназ Ильясович Нуруллин

Сбербанк 5469 6200 1547 4701 Рамзия Иглямовна Камалова (мать)

Qiwi-кошелёк +79625613536

*в редакции имеются все необходимые подтверждающие документы