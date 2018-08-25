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Остался 1 день: читатели ProKazan переводят последние деньги на лечение Лилии Нуруллиной

Остался 1 день: читатели ProKazan переводят последние деньги на лечение Лилии Нуруллиной
16+
Фото: из архива Лилии Нуруллиной
Публикуем отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 25 августа

Портал ProKazan.ru продолжает публиковать отчеты о поступлении средств на лечение Лилии Нуруллиной - онкобольной из Казани, которую пытаются спасти Турецкие врачи. Напомним, что Лилии изначально был диагностирован неверный вид рака, отчего назначенное лечение не действовало на опухоль.

Шанс на спасение появился в Турции. Девушка прошла часть лечения, которое показало свою эффективность. Общая стоимость дальнейшей терапии - 70 тысяч долларов, что равняется примерно 5 миллионам рублей.

1/10 этой суммы уже собрали читатели ProKazan.ru. Если заглянуть в отчеты о переводах, можно сделать вывод, что люди переводят буквально последние деньги. Например, один из переводов составил 68 рублей - очевидно, все, что есть на карте.

Отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 25 августа

Сбербанк (карта мужа): 41 144 рубля
ВТБ (карта мужа): 2 650 рублей
Сбербанк (карта матери): 6 500 рублей
Qiwi-кошелек: 0 рублей

Итого за день: 50 294 рубля
Сумма, собранная за 4 дня: 562 482 рубля

Мы призываем читателей не останавливаться и продолжить сбор на лечение Лилии Нуруллиной. Каждый день мы будем публиковать отчет о собранных средствах.

Реквизиты для оказания помощи Лилии Нуруллиной*

Сбербанк 4279 6200 2933 6808 Ильназ Ильясович Нуруллин (муж)
ВТБ 4714 8700 8826 4655 Ильназ Ильясович Нуруллин
Сбербанк 5469 6200 1547 4701 Рамзия Иглямовна Камалова (мать)
Qiwi-кошелёк +79625613536

*в редакции имеются все необходимые подтверждающие документы

Ольга Плешкова, 26.08.2018, 10:33
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин26 августа 2018, 10:50
Что не может перестать делать российское правительство:
1. Врать
2. Воровать
3. Вводить санкции против зарубежных стран так, чтобы больнее всего ударить по россиянам
1
6
Согласны с автором?
Горожанин26 августа 2018, 11:08
Время уже на исходе, а до нужной суммы ещё далеко. Просто не у тех людей просите! Надо было у больших уважаемых людей города просить как следует. Сейчас все деньги у них.
2
1
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Горожанин26 августа 2018, 11:08
Я перечислял два раза, дай бог, выкарабкается. Было бы неплохо, если бы врачей, поставивших неверный диагноз изначально, судебным решением обязали выплатить хотя бы сумму на эту программу лечения.
1
1
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Горожанин26 августа 2018, 11:09
Здесь не лечится?
2
5
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Горожанин26 августа 2018, 11:09
Прочитал сегодня новость про задержание Навального и подумал: что-то тут не так. Потом понял: задержание Навального не может быть новостью. Это уже давно что-то сезонное, типовое. Лопнули трубы. Сгорело пол-Сибири. Выпили тормозной жидкости и ослепли. Избрали Путина. Задержали Навального. Это просто такая жизнь.

Новость будет, когда задержат Путина.

А до тех пор — зачем каждый раз писать-то одно и то же?
0
3
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Иван Иванов26 августа 2018, 11:11
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 августа 2018, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
Здесь не лечится?
Развернуть
И не говорите. Наши онкологи не хуже, как правило, если болезнь не лечится на родине, она не лечится нигде, масса знаменитостей тому подтверждение. Но девушку жаль.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин26 августа 2018, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
И не говорите. Наши онкологи не хуже, как правило, если болезнь не лечится на родине, она не лечится нигде, масса знаменитостей тому подтверждение. Но девушку жаль.
Развернуть
Да все лечиться при правильном диагнозе и главное где лечиться Израиль или Швейцария а в России медицина уже не та что была в СССР хоть и за деньги сейчас а толку нет потому что все на раз.
0
2
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Горожанин26 августа 2018, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
Здесь не лечится?
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В России лечиться это приговорить свое здоровье к быстрому исходу. Нормальные люди лечатся за рубежом там настоящие специалисты именно по такому профилю не зря многие знаменитости наши едут туда.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 августа 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
И не говорите. Наши онкологи не хуже, как правило, если болезнь не лечится на родине, она не лечится нигде, масса знаменитостей тому подтверждение. Но девушку жаль.
Развернуть
Наши онкологи уже далеко не те, да и все все врачи в целом. Сегодняшняя система прогнила настолько что сейчас важно только зарабатывания побольше денег а знания уже не в счет, отсюда и не правильные диагнозы и тд и тп.
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