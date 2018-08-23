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В Казани задержали активистку, которая устроила зарядку под окнами Рустама Минниханова

В Казани задержали активистку, которая устроила зарядку под окнами Рустама Минниханова
16+
Фото: Ольга Плешкова
Девушка проводила открытую тренировку под окнами кабинета Рустама Минниханова

В Казани задержали активистку, выступающую против мусоросжигательного завода в Осиново. Причиной стала зарядка под окнами дома Правительства РТ, которую она проводила в роли инструктора по йоге для таких же активистов, как и она. 

Зарядка проходила неделю назад на Площади Свободы. Участники были одеты в футболки с надписью "я против сжигания мусора", они принесли с собой гимнастические коврики и выполняли на них различные упражнения.

Попросили приехать в полицию

- Сегодня после второй зарядки отдел полиции попросили приехать Веру, обосновав, что она является организатором несанкционированного митинга, - рассказала одна из активистов Елена Изотова. - Не понравились им наши футболки, но это наше дело, какую одежду носить. Первое занятие у нас было посвящено йоге, мы ее попросили, чтобы она его нам провела.

Активисты приехали в отдел полиции «Вишневский» и заранее обговорили с участковым, что Вера  не сможет поехать на суд, что возьмут только показания - девушка была с ребенком и плохо себя чувствовала. Полицейский был согласен. Но через два часа беседы вдруг выяснилось, что ее собираются отправлять в суд.

- Участковый объяснил это «указанием сверху». По закону, действительно, за организацию митинга могут судить в этот же день. Но тогда участковый должен был направить повестку! Юристам тоже надо подготовится, ведь пока мы даже не знаем, за что была задержана Вера.

Увезли на скорой

Прямо в отделе полиции девушке стало плохо. Ей вызвали скорую, которая госпитализировала больную. Участковый отправился вместе с ней. Доктор прописал Вере постельный режим, из-за чего суд все-таки перенесли на понедельник.

ProKazan.ru будет следить за развитием событий.

Ольга Плешкова, 24.08.2018, 15:15
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин24 августа 2018, 15:21
Вот она демократия ПУ. Людям ни вздохнуть ни пукнуть.все законы под себя написали.
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16
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Горожанин24 августа 2018, 15:24
держитесь братья. Наше дело правое - мы победим!
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Анатолий24 августа 2018, 15:44
"В Казани задержали активистку, которая устроила зарядку под окнами Рустама Минниханова"
Когда журналисты начнут грамотно писать название статей? Что значит под окнами Минниханова??? Это окна здания кабинета министров!!!
4
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Горожанин24 августа 2018, 15:53
перешлите видео в
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Незнайка24 августа 2018, 15:55
Зарядку уже нельзя проводить!:-)
0
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Горожанин24 августа 2018, 15:58
Полицейское государство ((((((((((((
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Горожанин24 августа 2018, 16:04
Правильно,сажать этих идиотов!
8
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Горожанин24 августа 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
"В Казани задержали активистку, которая устроила зарядку под окнами Рустама Минниханова"
Когда журналисты начнут грамотно писать название статей? Что значит под окнами Минниханова??? Это окна здания кабинета министров!!!
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Под .окнами домика в ОАЭ. :-P
0
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Горожанин24 августа 2018, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Правильно,сажать этих идиотов!
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Молчи тварь.
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Горожанин24 августа 2018, 16:25
За футболку-мгновенный суд. За воровство миллиардов иди домой,отдохни от "работы" неправедной. Татарстан.
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Горожанин24 августа 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Правильно,сажать этих идиотов!
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Тебя тоже посодють, не сумневайся
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