"В Казани задержали активистку, которая устроила зарядку под окнами Рустама Минниханова"

Девушка проводила открытую тренировку под окнами кабинета Рустама Минниханова

В Казани задержали активистку, выступающую против мусоросжигательного завода в Осиново. Причиной стала зарядка под окнами дома Правительства РТ, которую она проводила в роли инструктора по йоге для таких же активистов, как и она.

Зарядка проходила неделю назад на Площади Свободы. Участники были одеты в футболки с надписью "я против сжигания мусора", они принесли с собой гимнастические коврики и выполняли на них различные упражнения.

Попросили приехать в полицию

- Сегодня после второй зарядки отдел полиции попросили приехать Веру, обосновав, что она является организатором несанкционированного митинга, - рассказала одна из активистов Елена Изотова. - Не понравились им наши футболки, но это наше дело, какую одежду носить. Первое занятие у нас было посвящено йоге, мы ее попросили, чтобы она его нам провела.

Активисты приехали в отдел полиции «Вишневский» и заранее обговорили с участковым, что Вера не сможет поехать на суд, что возьмут только показания - девушка была с ребенком и плохо себя чувствовала. Полицейский был согласен. Но через два часа беседы вдруг выяснилось, что ее собираются отправлять в суд.

- Участковый объяснил это «указанием сверху». По закону, действительно, за организацию митинга могут судить в этот же день. Но тогда участковый должен был направить повестку! Юристам тоже надо подготовится, ведь пока мы даже не знаем, за что была задержана Вера.

Увезли на скорой

Прямо в отделе полиции девушке стало плохо. Ей вызвали скорую, которая госпитализировала больную. Участковый отправился вместе с ней. Доктор прописал Вере постельный режим, из-за чего суд все-таки перенесли на понедельник.

ProKazan.ru будет следить за развитием событий.