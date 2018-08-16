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Активисты против мусоросжигательного завода устроили зарядку под окнами Минниханова

Активисты против мусоросжигательного завода устроили зарядку под окнами Минниханова
16+
Фото: предоставлено активистами
Всю акцию снимали на камеры полицейские

В Казани сегодня утром активисты против мусоросжигательного завода устроили зарядку на площади Свободы под окнами Дома правительства, об этом сообщили организаторы акции.

Участники были одеты в футболки с надписью "я против сжигания мусора", они принесли с собой гимнастические коврики и выполняли на них различные упражнения.

Таким образом эко-активисты призывают всех вести здоровый образ жизни.

- Эко-активисты были крайне удивлены повышенному вниманию полиции, которая подоспела к самому началу утренней разминки и оставалась до самого конца. Предложение присоединиться полицейские отвергли, но снимали все на видеокамеру, - рассказали активисты.

Напомним, ранее в поселке Осиново на поле, где планируется построить мусоросжигательный завод, появилась надпись "Нет МСЗ". Надпись была сделана двадцатиметровыми буквами. Жители, выступающие против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, надеялись привлечь внимание к проблеме народного протеста президента РТ Рустама Минниханова.

N. Vildanov, 17.08.2018, 10:59
Тэги: Экология
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Комментарии

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ашотик17 августа 2018, 11:14
ани павирнулись к властям задом
1
9
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Вот дебилы))
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полисмены? они просто делали свою работу
3
3
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Горожанин17 августа 2018, 11:19
А мальчики в гражданском - тоже мycopa? В штатском
1
4
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:27
самих сожгут в печах!
7
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:44
А у главного инстаграмщика они не появились в фотках?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:44
Ссыкливая власть......
0
4
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:46
Надо было ОМОН вызвать, они бы им устроили зарядочку!
6
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
полисмены? они просто делали свою работу
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Следили за порядком и все, правильно же
2
1
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:49
В ответ на комментарий пользователя
полисмены? они просто делали свою работу
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В будни совсем заняться нечем? Они же хотели раздельный сбор мусора, вот и пусть этим займутся
5
1
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
А мальчики в гражданском - тоже мycopa? В штатском
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Люботные просто все снимают на телефон сразу
2
1
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
А у главного инстаграмщика они не появились в фотках?
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Думаю, что он как то отреагируют на это
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
В будни совсем заняться нечем? Они же хотели раздельный сбор мусора, вот и пусть этим займутся
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Это слишком сложно. Лучше фигнёй страдать на показ
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Надо было ОМОН вызвать, они бы им устроили зарядочку!
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Ну ничего криминального не делали же. А полиция последила за порядком
0
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