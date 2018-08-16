Активисты против мусоросжигательного завода устроили зарядку под окнами Минниханова

Всю акцию снимали на камеры полицейские

В Казани сегодня утром активисты против мусоросжигательного завода устроили зарядку на площади Свободы под окнами Дома правительства, об этом сообщили организаторы акции.

Участники были одеты в футболки с надписью "я против сжигания мусора", они принесли с собой гимнастические коврики и выполняли на них различные упражнения.

Таким образом эко-активисты призывают всех вести здоровый образ жизни.

- Эко-активисты были крайне удивлены повышенному вниманию полиции, которая подоспела к самому началу утренней разминки и оставалась до самого конца. Предложение присоединиться полицейские отвергли, но снимали все на видеокамеру, - рассказали активисты.

Напомним, ранее в поселке Осиново на поле, где планируется построить мусоросжигательный завод, появилась надпись "Нет МСЗ". Надпись была сделана двадцатиметровыми буквами. Жители, выступающие против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, надеялись привлечь внимание к проблеме народного протеста президента РТ Рустама Минниханова.