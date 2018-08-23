Стала известна дата вступления в силу новых санкций США против России

Новые санкции США в отношении России по "делоу Скрипалей" вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре. Об этом сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

- Срок уведомления, предусмотренный законом, <…> истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа, — сказал он.

Госдеп объявил о новых антироссийских санкциях 8 августа. Первоначально сообщалось, что первый пакет, предусматривающий запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты американского правительства Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

Напомним, накануне в связи с новыми санкциями курс доллара обновил максимум с начала года.