Курс доллара обновил максимум с начала года

Курс рубля продолжает снижаться к доллару, американская валюта обновила максимум с начала года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11:41 вырос на 84 копейки — до 68,87 рубля (уже поднимался до 68,96 рубля), курс евро — на 67 копеек — до 79,57 рубля.

Рубль остается под существенным давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны Вашингтона. При этом более сильного ослабления российской валюты на фоне новых санкций США эксперты не прогнозируют.