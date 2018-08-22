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Курс доллара обновил максимум с начала года

Курс доллара обновил максимум с начала года
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Фото: pixabay.com

Курс рубля продолжает снижаться к доллару, американская валюта обновила максимум с начала года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11:41 вырос на 84 копейки — до 68,87 рубля (уже поднимался до 68,96 рубля), курс евро — на 67 копеек — до 79,57 рубля.

Рубль остается под существенным давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны Вашингтона. При этом более сильного ослабления российской валюты на фоне новых санкций США эксперты не прогнозируют.

N. Vildanov, 23.08.2018, 13:13
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин23 августа 2018, 13:17
Ура , б...ть
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Горожанин23 августа 2018, 14:06
его специально надувают,что бы резко обрушить.если резинку долго растягивать она лопнет.
1
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ашотик23 августа 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
его специально надувают,что бы резко обрушить.если резинку долго растягивать она лопнет.
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а если призирватив рястягивать?
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