Во Франции вновь пройдет Сабантуй. Теперь в Каннах

Мэру города уже подарили тюбетейку

На Лазурном берегу Франции в Каннах сегодня пройдет Сабантуй, сообщает ТАСС. Праздник пройдет в ходе Фестиваля российского искусства.

Накануне в городе прошел концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, он состоялся в зале театра Дебюсси Дворца фестивалей и конгрессов. Сабантуй пройдет на площади перед Дворцом фестивалей и конгрессов.

- Мы добирались четыре дня, проехали 2 тысячи километров, чтобы представить свое искусство жителям и гостям Лазурного побережья Франции. Надеюсь, вы не будете разочарованы, — рассказала перед выступлением замминистра культуры Татарстана Эльвира Камалова.

Мэру Канн Давиду Лиснару представители Татарстана подарили тюбетейку, он в ответ вспомнил прошедший в России Чемпионат мира по футболу.

- Особо хотел бы отметить Республику Татарстан, именно в Казани начала свой победный тур наша команда. Очень надеюсь, что когда в следующем году в Казани будет проходить чемпионат мира по волейболу, французам тоже повезет, у нас очень хорошие волейбольные команды, - заметил мэр Канн.

Напомним, в прошлом году Сабантуй прошел в Париже. После этого Федеральная антимонопольная служба в Татарстане приняла решение оштрафовать на 30 тысяч рублей начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова за нарушения при организации Сабантуя, так как власти Казани нашли деньги на его проведение в бюджете, а вовсе не из внебюджетных фондов.